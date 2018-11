Landau (ots) - Am 20.11.2018, gegen 02.00 Uhr sollte ein Toyota auf der L509 in Höhe LD-Queichheim kontrolliert werden. Der 22-jährige Fahrer missachtete jegliche Haltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern in Richtung Offenbach. Unter Beteiligung von Streifenwagen aus den umliegenden Dienststellen konnten die riskanten Fahrmanöver bei der Flucht des flüchtenden Pkw in Offenbach auf einem Parkplatz beendet werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und zudem unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutentnahme und Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer waren die Folge.

