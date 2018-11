Landau (ots) - Ein in Ludwigsburg zugelassener LKW mit Anhänger fuhr sich am 19.11.2018, gegen 15.40 Uhr in der Kirchgasse in Insheim fest. Der Lkw-Fahrer gab an, dass er auf der Umleitungsstrecke die Orientierung verloren hatte und versehentlich in die enge Kirchgasse eingefahren war. Durch kurzzeitige Sperrungen konnte der Fahrer aus der verfahrenen Situation gelotst werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell