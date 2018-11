Landau (ots) - Am 19.11.2018, gegen 09.30 Uhr, fiel ein Pkw-Fahrer in Landau in der Weißenburger Straße, stadtauswärtsfahrend, einer Streife auf. Bei einer Kontrolle des 38-jährigen Pkw-Fahrers konnte deutlich Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,55 Promille. Die Sicherstellung der Pkw-Schlüssel, eine Blutentnahme und ein Ermittlungsverfahren sind die Folge.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell