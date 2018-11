POL-PDLD: Edenkoben - Langfinger unterwegs

Edenkoben (ots) - Unbekannte haben gestern (19.11.2018) in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz ein verschlossenes, mattschwarzes Mountainbike der Marke Bulls im Wert von über 500.- Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

