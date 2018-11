POL-PDLD: Edesheim - Verkehrskontrolle

Edesheim (ots) - Gestern (19.11.2018) wurde in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 8 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Ruprechtstraße durchgeführt. Dabei mussten fünf Mängelberichte an Autofahrer ausgestellt werden, da deren Beleuchtungseinrichtungen Mängel aufwiesen. Die Sicht ist durch die Dunkelheit extrem eingeschränkt. 90% der Informationen im Straßenverkehr erfassen Autofahrer über die Augen. Umso wichtiger ist es, mit intakter Beleuchtung unterwegs zu sein. Zudem wurde ein Autofahrer mit 30.- Euro verwarnt, weil er den Gurt nicht angelegt hatte. Einen Bußgeldbescheid erwartet ein LKW-Fahrer wegen ungesicherter Ladung.

