Landau (ots) - Im einsetzenden Berufsverkehr wurde ein Omnibus auf der L509 in Landau am 19.11.2018 gegen 17.00 Uhr zum Verkehrshindernis. Aufgrund eines technischen Defektes blieb der Omnibus kurz nach der Queichheimer Brücke in Richtung Osten liegen und blockierte den einsetzenden Berufsverkehr. Eine kurzzeitige Ableitungsmaßnahme durch die Queichheimer Hauptstraße war notwendig, um den sich angestauten Verkehr in Richtung Innenstadt zu verringern. Nach ca. 1 Stunde konnte der Omnibus abgeschleppt werden.

