POL-PPMZ: Mainz-Budenheim - Einbruch in Gartenlaube

Mainz (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 02.05.2018, auf Donnerstag, 03.05.2018, brechen bisher unbekannte Täter in eine Gartenlaube im Bereich der Ernst-Ludwig-Straße ein. Nach Übersteigen eines Nachbargrundstückes gelangen die Einbrecher anschließend auch in das Gartenhäuschen der Parzelle.

Entwendet werden dort ein blauer Werkzeugkoffer sowie insgesamt drei Flaschen Weizenbier. Die Sachschadenssummer kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

