POL-PPMZ: Fahrradtag der Polizei Mainz an Uni Campus und Fachhochschule

Mainz (ots) - Freitag, 04.05.2018

Mit einem Fahrradtag will die Mainzer Polizei am Mittwoch, den 09.05.2018, in den Bereichen rund um den Campus der Johannes-Gutenberg-Universität und der Fachhochschule Mainz einen Schwerpunkt zum Thema Fahrraddiebstahl setzen. Die Fahrradstreifen der Mainzer Polizei geben Tipps zum Schutz vor Diebstählen, beraten aber auch zu den Themen "Richtiges Verhalten als Fahrradfahrer im Straßenverkehr" und "verkehrssicherer Zustand von Fahrrädern".

Phänomen Fahrraddiebstahl: Ein Massendelikt mit bundesweit ca. 332.000 Fällen im Jahr 2016 und teils erheblichem finanziellen wirtschaftlichen Schaden. Die Versicherer zahlen laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) etwa 120 Mio. Euro für 200.000 der insgesamt 332.000 entwendeten Fahrräder, die versichert waren. Auch weil ein Teil der Bevölkerung ihr Fahrrad nicht versichert, wird der Schaden mit etwa 170 Mio. Euro aber noch deutlich höher beziffert. Das Risiko, ohne Rad dazustehen, können Sie jedoch deutlich reduzieren. Schließen Sie ihr Fahrrad mit einem geeigneten Fahrradschloss an einen festen Gegenstand, z.B. Laternenpfahl, Fahrradständer o.Ä. Wenn Sie nur das Vorderrad sichern, riskieren Sie, dass der Rest des Rades dennoch gestohlen wird. Wählen Sie zudem beleuchtete und belebte Abstellplätze. Nachts steht das gesicherte Fahrrad am besten in geschlossenen Räumen, z.B. Keller, Garage. Denken Sie daran, Rahmennummer und sonstige individuelle Kennzeichnungen zu notieren, bestenfalls haben Sie ihr Fahrrad registrieren und / oder codieren lassen. Auch ein Bild erhöht die Chance, ihr Fahrrad im Falle eines Diebstahls zurückzubekommen. Näheres erfahren Sie bei zahlreichen Fahrradhändlern, beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) oder Ihrer Polizei.

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2016, www.gdv.de I Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

