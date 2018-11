POL-H: Barsinghausen: Verkehrsunfall nach Krankheitsfall - Reanimation erfolgreich

Hannover (ots) - Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Garbsen haben am Mittwoch, 14.11.2018, gegen 10:50 Uhr, einen 75-Jährigen nach einem Verkehrsunfall erfolgreich reanimiert. Er ist zuvor offenbar krankheitsbedingt mit seinem Fahrzeug verunglückt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Einsatzkräfte auf Streife im Bereich eines Parkhauses an der Glockenstraße unterwegs. Im weiteren Verlauf bemerkten sie den VW UP, als dieser auf einer Zufahrtsrampe nach links abkam und gegen eine Betonmauer prallte. Am Ende der Rampe kam das Auto wenig später zum Stehen. Die Beamten eilten sofort zum regungslosen 75-jährigen Fahrer und begannen mit der Reanimation. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann schlussendlich in eine Klinik geflogen, sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert. /has, now

