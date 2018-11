POL-H: Arbeitsunfall in Sehnde

Hannover (ots) - Am Mittwochmorgen, 14.11.2018, gegen 09:15 Uhr, ist es an der Glückauf Straße im Ortsteil Ilten zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 37 Jahre alter Lokführer ist dabei schwer verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Lokführer mit Rangierarbeiten auf dem Gelände eines Kaliwerkes beschäftigt. Aus bislang unbekannter Ursache übersah der 37-Jährige beim Befahren einer Kurve noch auf einer Weiche stehende Waggons und prallte mit seinem Zug - Er stand mit einer Fernsteuerung im Bereich der Front der Lok - gegen die Waggons. Bei der Kollision wurde der Arbeiter zwischen der Rangierlok und den Waggons eingeklemmt. Alarmierte Rettungskräfte konnten den 37-Jährige befreien und mit schweren Verletzungen - Ihm wurde ein Fuß abgetrennt - in ein Krankenhaus bringen.

Die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Arbeitsunfalls aufgenommen. /has, now

