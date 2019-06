Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wechselseitige Körperverletzung auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 31.05.2019, gegen 19.20 Uhr, kam es auf dem Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen aus Mutterstadt und einem 21-jährigen Mann aus Mutterstadt. Bei dieser Auseinandersetzung schlugen beide Personen gegenseitig auf sich ein. Der 17-jährige schlug hierbei mit dem Griff eines Messers auf den 21-jährigen Mann ein, so dass dieser hierdurch Schürfwunden erlitt und vor Ort durch Sanitäter des DRK ärztlich versorgt werden musste. Der 17-jährige wurde zwecks Überstellung an die Erziehungsberechtigten mit auf die Polizeidienststelle genommen. Da er aber bei der Auseinandersetzung ebenfalls Schürfwunden und kleinere Verletzungen am Kopf erlitt und über Schmerzen klagte, wurde er zwecks ärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus verbracht und dort von seinen Erziehungsberechtigten abgeholt.

