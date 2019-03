FW Lügde: Sturmtief Bennet fordert Feuerwehr Lügde

Freiwillige Feuerwehr Lügde

Bedingt durch das Sturmtief Bennet wurde auch die Feuerwehr Lügde am 04.03.2019 gefordert. Um 15:21 Uhr wurden die Feuerwehr sowie die Polizei zur Blankenburg zwischen Lügde und Elbrinxen gerufen. Von einem alten Scheunendach sind Dachziegel auf die Fahrbahn der Höxterstraße gefallen. Die Fahrbahn wurde in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof und der Polizei halbseitig gesperrt. Somit konnte die Gefahrenlage an der Einsatzstelle eingedämmt werden. Gegen 20:38 Uhr wurde der Löschzug Lügde zu einer lockeren Wetterhaube eines Schornsteines gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, hing die Wetterhaube bereits neben dem Schornstein und drohte herab zu fallen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die lose Wetterhaube abschrauben und sicher zu Boden bringen, somit konnte auch von dieser Gefahrenlage keine Gefahr mehr von ausgehen. An beiden Einsatzstellen war eine erhöhte Gefahrenlage, zum Glück wurde niemand verletzt.

