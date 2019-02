Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Verunreinigte Fahrbahn nach Verkehrsunfall

Lügde-Hummersen (ots)

Sonntag, 17. Februar 2019, 12:59 Uhr, Köterbergstraße. Die Feuerwehr Hummersen wurde zu einer verunreinigten Straße nach Verkehrsunfall in die Köterbergstraße alarmiert. Nach der Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Auto die Straße verunreinigt war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und beseitigten die Gefahrenlage. Da ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle erforderlich war, wurde hierfür am dafür vorgesehenen Landplatz der Brandschutz sicher gestellt. Weitere Maßnahmen waren an der Einsatzstelle seitens der Feuerwehr nicht notwendig.

