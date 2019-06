Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer

57537 Wissen, Schlossstr. (ots)

Am Mi., 12.06.2019, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mofa-Roller die L278 aus Richtung Wissen-Schönstein kommend in Fahrtrichtung Gebhardshain. Nach eigenen Angaben querte ein kleines Tier die Fahrbahn. Vor Schreck bremste der 17-Jährige seinen Mofa-Roller abrupt ab und kam zu Fall. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen. Am Roller entstand Sachschaden.

