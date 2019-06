Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch ins Westerwaldgymnasium Altenkirchen

Altenkirchen (ots)

Über das zurückliegende Pfingstwochenende brachen noch unbekannte Täter in ein Gebäude des Westerwaldgymnasiums in Altenkirchen ein. Sie verschafften sich Zugang über ein Fenster. Entwendet wurden aus Klassenräumen und Büros zwei Computer, ein Laptop sowie eine silberne Kapsel-Kaffeemaschine. Weiteres Diebesgut, das die Täter auf der angrenzenden Wiese in Richtung der Siegener Straße bereit gelegt hatten, ließen sie zurück. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden.

