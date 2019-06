Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsschild vor Schule umgefahren - Unfallflucht

Neuwied, Sonnenstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat mit seinem Fahrzeug am Mittwoch, 12.06.2019 in der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.50 Uhr ein Verkehrsschild umgefahren. Es wird vermutet, dass das Schild durch Eltern, die hier ein Kind abholen wollten, umgefahren wurde. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben können sich bei der Polizei in Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied.wache@polizei.rlp.de melden.

