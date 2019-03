POL-PDNW: Streitigkeiten auf Baustelle

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Auf einer Baustelle in der Straße Am Speyerbach kam es gestern am frühen Abend zu Streitigkeiten zwischen einem Bau-Anlieferer und einem Baustellenverantwortlichen. Nach Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass es zwischen den beiden Firmen bereits im Vorfeld zu finanziellen Unstimmigkeiten kam, die dann auf der Baustelle weiter ihre Kreise zogen. Zunächst wurde eine Strafanzeige wegen Verdacht des Betruges aufgenommen, aufgrund des Umfangs müssen erst weitere Ermittlungen getätigt werden.

