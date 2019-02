Polizei Düren

POL-DN: Blinker aus?

Düren (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen an der Einmündung der Brändströmstraße in die Eisenbahnstraße. Eine Autofahrerin wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 09:55 Uhr hatte eine 28 Jahre alte Frau aus Eschweiler mit ihrem Pkw die B 56 aus Richtung Autobahnanschlussstelle kommend in Fahrtrichtung Innenstadt befahren und war nach rechts auf die Eisenbahnstraße abgebogen. Der von diesem Abbiegevorgang noch eingeschaltete Blinker veranlasste einen 65-jährigen Autofahrer aus Düren dazu, in den Einmündungsbereich einzufahren, wo es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Dürener hatte auf der Brändströmstraße gestanden und war davon ausgegangen, der aus seiner Sicht von links kommende Wagen der Eschweilerin würde vor ihm abbiegen.

Die 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof gesperrt. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte der unverletzte 65-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

