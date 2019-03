Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Versuchter Diebstahl am Bahnhof Fellbach

Fellbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag (03.03.2019) am Bahnhof in Fellbach versucht, einer 22-jährigen Reisenden die Handtasche zu entwenden. Ersten Erkenntnissen zufolge saß die Reisende gegen 01:30 Uhr mit ihrer Designertasche im Wert von 800,- EUR auf einer Wartebank, als der Unbekannte an ihr vorbeilief und unvermittelt versuchte, die Handtasche an sich zu nehmen. Nachdem die 22-Jährige um Hilfe rief, flüchtete der Unbekannte zusammen mit seinem Begleiter nach jetzigem Kenntnisstand in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Die 22-Jährige erstattete anschließend Anzeige auf dem Polizeirevier Fellbach. Sie beschreibt den Tatverdächtigen als 23 bis 24 Jahre alten und etwa 1,70m großen Mann mit kurzen schwarzen Haaren, Dreitagebart und südeuropäischem Phänotyp. Bekleidet soll er mit einem weißen Kapuzenpulli, einer schwarzen Jacke sowie Turnschuhen gewesen sein. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer +49711870350 entgegengenommen.

