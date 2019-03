Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zwei Handydiebstähle im Heilbronner Hauptbahnhof

Heilbronn (ots)

Zu zwei Taschendiebstählen ist es am vergangenen Wochenende im Heilbronner Hauptbahnhof gekommen. Zunächst entwendeten bislang unbekannte Täter am Freitagmorgen (01.03.2019) gegen 09.15 Uhr einem 48-jährigen Reisenden am Treppenabgang zu den Gleisen dessen Mobiltelefon der Marke Samsung aus der unverschlossenen Jackentasche. Am Sonntagmittag (03.03.2019) gegen 12.15 Uhr wurde einem 15-jährigen Mädchen ebenfalls aus ihrer unverschlossenen Jackentasche das Handy gestohlen. Die Jugendliche war gerade dabei eine Fahrkarte am Fahrkartenautomaten zu lösen und bemerkte den Diebstahl nicht. Sie erstattete im Anschluss Anzeige beim Bundespolizeirevier Heilbronn. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Handys und andere Wertgegenstände möglichst eng am Körper und nicht etwa in Außentaschen zu tragen. Taschendiebe nutzen immer wieder die Unaufmerksamkeit von Reisenden aus, um Diebstähle zu begehen.

