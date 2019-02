Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Jugendfreizeitstätte

Ludwigshafen (ots)

Am frühen Morgen des 25.02.2019 (gegen 4:45 Uhr) wurde per Notruf mitgeteilt, dass Unbekannte in eine Jugendfreizeitstätte in der Sachsenstraße eingebrochen seien. Vor Ort konnten die Polizeibeamten frische Hebelspuren an Außentüren sowie an einigen Türen im Innern des Gebäudes feststellen. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf das gesamte Wochenende seit Freitag, 22.02.2019, 21:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de zu wenden.

