Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchversuch in Praxis

Ludwigshafen (ots)

Zwei Unbekannte versuchten am Montag (25.02.2019) in eine Krankengymnastikpraxis in der Schillerstraße einzubrechen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Ein Bewohner des Anwesens bemerkte gegen 22.10 Uhr laute Geräusche aus dem Treppenhaus zur Praxis. Als er nachschauen wollte, traf er auf zwei Personen, die sich an der Eingangstür der Praxis zu schaffen machten. Als die beiden Einbrecher den Bewohner sahen, ergriffen sie die Flucht. Einer der Täter war zirka 40 Jahre alt und trug eine blaue Jacke. Der zweite Täter kann nicht beschrieben werden. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



