Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 19-Jähriger nimmt Stromkasten auseinander

Ludwigshafen (ots)

Dunkel wurde es am frühen Sonntag (24.02.2019) in der Niederfeld- und Damaschkestraße, als ein 19-Jähriger derart einen Stromkasten beschädigte, sodass mehrere Straßenlaternen ausfielen. Gegen 4.15 Uhr wurde der Polizei eine Person gemeldet, die gegen einen Stromkasten in der Niederfeld-/Damaschkenstraße treten würde. Als die Polizei erschien, traf sie auf einen stark alkoholisierten 19-Jährigen, der immer noch gegen diesen trat. Durch die starke Gewalteinwirkung fielen anschließend noch mehrere Straßenlaternen aus. Der junge Mann "pustete" 2,4 Promille und wurde anschließend seinem Vater übergeben. An dem Stromkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

