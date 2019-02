Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub auf Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am 23.02.19 wurde eine 79- jährige gegen 19:00 Uhr in der Dalbergstraße in Ludwigshafen Opfer eines Handtaschenraubes. Der Täter packte die Handtasche der 79-jährigen, welche diese in der Hand trug, und riss so stark an der Handtasche, dass die 79-jährige zu Boden fiel und die Handtasche loslassen musste. Die 79-jährige erlitt hierdurch Verletzungen. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Hans-Warsch-Platz.

