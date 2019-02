Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In den Gegenverkehr gefahren - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

Im Zusammenhang mit verkehrsgefährdendem Fahren sucht die Polizei Zeugen.

Ein 40-Jähriger hatte am 24.02.2019 gegen 15:15 Uhr einen Autofahrer gemeldet, der im Bereich der Mannheimer Straße durch seine auffällige und verkehrsgefährdende Fahrweise auffiel. Auf der Sternstraßenbrücke konnte der Autofahrer durch Polizeibeamte festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt fuhr dieser in den Gegenverkehr. Seine Verfolgung wurde sofort aufgenommen. Nachdem er an der Kreuzung Sternstraße/Industriestraße das Rotlicht missachtete, konnte er kurz darauf angehalten werden. Es handelt sich bei dem Fahrer um einen 72-Jährigen, der zum Tatzeitpunkt nicht alkoholisiert war.

Bei der Abklärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Fahrer zuvor bereits in der Bliesstraße in den Gegenverkehr gefahren war und dort einen bislang unbekannten Autofahrer gefährdetet hatte. Dieser habe nur durch einen Ausweichvorgang und starkes Bremsen Schlimmeres verhindern können. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

