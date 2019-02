Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taschendiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Einer 82-Jährigen wurden am Sonntag (24.02.2019) die Tasche gestohlen. Die Dame schloss gegen 19.30 Uhr die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße auf, also sie plötzlich eine männliche Stimme von hinten mit "Guten Abend" vernahm. Gleichzeitig griff der Unbekannte nach der Tasche der 82-Jährigen. Als sich die Ludwigshafenerin umdrehte und sah sie noch zwei Personen wegrennen. In der Tasche befand sich u.a. eine hochwertige Lesebrille. Insgesamt beläuft sich der Schaden der entwendeten Gegenstände auf 1000 Euro. Die 82-Jährige wurde dabei der Tat nicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell