POL-EU: Motorrad gestohlen

53919 Weilerswist (ots) - Als der Eigentümer des Motorrades (KTM in schwarz) am frühen Samstagmorgen (3.30 Uhr) von einer Feier nach Hause kam, lagen ein Montageständer und eine Abdeckplane in der Einfahrt zu seiner Wohnung. Er selbst hatte seine Maschine abgedeckt und auf dem Montageständer Freitagabend vor seiner Wohnung an der Kölner Straße abgestellt. Unbekannte hatten während seiner Abwesenheit die Maschine vom Ständer genommen und diesen sowie die Husse zurückgelassen. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell