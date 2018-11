POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: PKW überschägt sich - Streit auf Flohmarkt - Tier ausgewichen, gegen Mauer geprallt - Sonstiges

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Tier ausgewichen, gegen Mauer geprallt

Am Sonntag um 17:40 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lenker eines PKW Seat die Kreisstraße 2573 von Breitenstein in Richtung Gelbingen. In einer dortigen Rechtskurve querte ein Tier die Fahrbahn, so dass der Seat-Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Hierbei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und prallte zunächst gegen die dortige Leitplanke und anschließend gegen die gegenüber befindliche Mauer. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Untermünkheim: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Sonntag um 12:25 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 19, zwischen Untermünkheim und Steigenhaus. Eine 43-jährige Fahrerin eines VW Polo erschrak während der Fahrt und bremste ihr Fahrzeug stark ab, so dass der nachfolgende 57-jährige Lenker eines VW Golf nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und auf den Polo auffuhr. Ein dahinter fahrender 50-jähriger Lenker eines Mercedes AMG konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr seinerseits auf den Golf auf. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.500 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Unfall mit 2000 Euro Schaden

Bei einem Unfall am Sonntag um kurz nach 12 Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Eine 34-jährige Lenkerin eines VW Golf wollte von der Kreisstraße 2658 nach links auf die Kreisstraße 2573 in Richtung Schwäbisch Hall abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 52-jährigen VW Golf-Fahrers. Der 52-Jährige versuchte nach links auszuweichen und über den Sperrstreifen an dem einscherenden PKW vorbeizufahren. Beim Wiedereinscheren kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Golf der 34-Jährigen.

Rosengarten: PKW überschlägt sich

Am Samstag um 22:20 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit einem Ford Fusion die Landstraße 1054 von Hohenhardtsweiler in Richtung Dendelbach. In einer dortigen Linkskurve kam der Fahrer zu weit nach rechts von der Fahrbahn ab, so dass sich infolge das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Hierbei entstand an dem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Weder der Fahrer noch sein 22-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer nicht Besitz eines Führerscheines ist. Zudem gab der Fahrer - bei welchem der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand - an, das Fahrzeug ohne Wissen der 29-jährigen Besitzerin benutzt zu haben. In einem Krankenhaus wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Crailsheim: Streit auf Flohmarkt

Am Samstagmorgen um kurz vor 7 Uhr musste einen Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Crailsheim einen Streit beim Aufbau des Flohmarktes im Alten Postweg schlichten. Zwischen einem 36-jährigen und einem 55-jährigen Standbetreiber kam es zum Streit bezüglich der Stellfläche ihrer jeweiligen Marktstände. Nach anfänglichen verbalen Auseinandersetzungen wurde es letztendlich handgreiflich, so dass die Polizei eingreifen und die Streithähne auseinander bringen musste.

Crailsheim: Wildschwein zweimal überfahren

Am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr befuhr eine 36-jährige Lenkerin eines BMW die Landstraße 1066 von Crailsheim in Richtung Frankenhart. Im Waldstück nach Onolzheim lief ein Rudel Wildschweine über die Fahrbahn, wobei ein Tier von dem BMW erfasst und getötet wurde. Am Fahrzeug entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Kurze Zeit danach befuhr ein 30-jähriger Audi-Fahrer dieselbe Strecke und erfasste mit seinem PKW das tote Tier, welches noch auf der Fahrbahn lag. Am Audi entstand dabei ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

