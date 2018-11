POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin

Aalen (ots) - Kreßburg: Von Fahrbahn abgekommen - Fahrerin leicht verletzt

Am Sonntagmorgen, gegen 08:05 Uhr, befuhr eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem VW Up! Die L 1066 von Crailsheim in Richtung Mariäkappel. Aufgrund Nebel und nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie auf einer langen Geraden kurz vor Mariäkappel nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr sie mehrere hundert Meter querfeldein, bevor sie zur Einmündung des Neubaugebietes "Obere Schanze" kam. Dort überfuhr sie die Einmündung und schanzte sprichwörtlich etliche Meter durch die Luft, bevor sie in einem angrenzenden Acker landete, wo die Vorderachse brach. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem VW entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

