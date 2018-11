POL-AA: Kreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Auffahrunfall vor Ampel - eine Leichtverletzte

Am Samstag, gegen 16:50 Uhr, befuhr der 82 Jahre alte Lenker eines BMW die B 14 in Richtung Michelfeld. Auf Höhe der Einmündung in die Daimlerstraße erkannte er zu spät, dass der Fahrzeugverkehr vor ihm wegen der rot zeigenden Ampel verkehrsbedingt stand. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung prallte er gegen den VW Tiguan einer 71 Jahre alten Fahrerin. Der VW wurde in der Folge auf den davor stehenden Opel Astra eines 45jährigen Lenkers und dieser wiederum gegen den vor ihm stehenden KIA eines 41jährigen Lenkers geschoben. Bei der Kollision wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf ca. 13.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auf anhaltenden Pkw aufgefahren

Der 39 Jahre alte Lenker eines Ford Mondeo befuhr am Samstag, um 12:55 Uhr, die K 2576. Von dieser wollte er nach rechts auf die Stuttgarter Straße (B 14) einfahren, musste aber an der Einmündung nochmals verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der ihm folgende 29jährige Lenker eines Mitsubishis zu spät und fuhr auf den Ford auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Crailsheim: Pkw rollt rückwärts gegen Gebäude

Eine 52 Jahre alte Autofahrerin parkte am Freitag, gegen 20:30 Uhr, ihren Dacia auf dem Berliner Platz vor der dortigen Sparkasse. Nachdem sie ausgestiegen war, rollte das Auto mangels Sicherung vor dem Wegrollen rückwärts über die Konrad-Adenauer-Straße und prallte gegen ein Gebäude. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

