POL-AA: Verkehrsunfallflucht

Heubach (ots) - Zwischen Freitag 14 Uhr und Samstag 9 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein hölzernes Garagentor in der Königsberger Straße in Heubach. Vermutlich fuhr ein Pkw rückwärts in die Hofeinfahrt, gegen das Garagentor und beschädidgte hierbei die Holzverkleidung. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, zu melden.

