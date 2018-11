POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Aspach - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots) - Vorfahrt missachtet Aspach Eine 19-jährige VW-Lenkerin befuhr am frühen Samstag, gegen 00.30 Uhr, die Schöntaler Straße in Richtung Schöntal. an der Friedhofskreuzung missachtet sie die Vorfahrt eines 38-jährigen Audi-Lenkers, der auf der L 1115 in Richtung Backnang fuhr. Bei der Kollision wurde ein 31-jähriger Beifahrer des Unfallverursachers schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 18000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell