POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand 10.00 Uhr: Verkehrsunfälle und Randalierende Person

Aalen (ots) - Vorfahrt missachtet Winterbach Ein 51-jähriger Daimler-Lenker wollte am Freitag, gegen 18.24 Uhr, von der Wilhelmstraße nach links in die Schorndorfer Straße einbiegen und übersah hierbei den, von rechts kommenden Daimler eines 82-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision entstand ein Schaden von 8000 Euro an den Fahrzeugen.

Unbekannter randaliert in Murrhardt Murrhardt Am Freitag, gegen 17.35 Uhr, beobachten Zeugen einen bislang unbekannten Mann, der im Klosterhof, Höhe Gebäude 11, an einem geparkten Skoda Octavia den Heckscheibenwischer abreißt. Anschließend läuft er weiter über den Marktplatz und trifft in der Hauptstraße, auf Höhe der AOK, auf eine 22-Jährige, auf die er grundlos mit der Faust einschlägt. Die 22-Jährige geht leicht verletzt zu Boden. Der Unbekannte lässt daraufhin von ihr ab und geht weiter in Richtung Bahnhof. An der Bushaltestelle Hörschbachstraße schlägt er erneut auf einen Passanten ein. Der getroffene 19-Jährige wehrt sich jedoch gegen den Unbekannten. Trotzdem wird er durch die Schläge des Unbekannten leicht verletzt. Eine sofort eingeleitet Fahndung durch die Polizei Backnang führte bislang nicht zur Ergreifung des Unbekannten. Der Gesuchte ist ca. 170 - 180 cm groß, hat eine schlanke Statur und einen Dreitagebart. Er war bekleidet mit einem orangenen Anorak ohne Kapuze und blauer Hose. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten abgeben können, werden gebeten sich bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/909-0 zu melden.

Auffahrunfall Winnenden Eine 27-jährige BMW-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 19.29 Uhr die Waiblinger Straße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Friedrich-List-Straße musste ein 22-jähriger Citroen-Lenker vor ihr abbremsen. Die 27-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den Citroen auf. Dabei entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro an den Fahrzeugen.

Pkw beim Ausparken beschädigt Backnang Ein 48-jähriger Range Rover-Lenker wollte am Freitag, gegen 20.35 Uhr, rückwärts aus einem Parkplatz in der Wilhelmstraße ausparken. Dabei übersah er einen hinter ihm geparkten BMW und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand ein Schaden von 4000 Euro.

Beim Wenden zusammengestoßen Fellbach Am Freitag, gegen 22.45 Uhr, wollte eine 20-jährige Audi-Lenkerin in der Höhenstraße, an der Kreuzung zur Wilhelm-Pfitzer-Straße wenden und übersah hierbei eine 52-jährige Peugeot-Lenkerin, die neben ihr fuhr. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 52-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 8500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell