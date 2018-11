POL-AA: Waiblingen: Traktoranhänger entwendet

Waiblingen (ots) - Ein auf einer Baumwiese im Gewann Ellengreut, das sich parallel zur Alten Bundesstraße in Richtung Korb befindet, wurde am Donnerstag ein Traktoranhänger entwendet. An dem Anhänger war ein selbstgefertigtes Wiederholungskennzeichen WN-R 203 angebracht. Es liegt folgende Beschreibung von dem gestohlenen Gerät vor: Grüne Bordwände, rote Felgen, Leergewicht ca. 1,5 Tonnen, zGG 3,5 Tonnen. Hinweise zur Tat, die zwischen 12 Uhr und 15 Uhr verübt wurde, sowie zum Verbleib des gesuchten Anhängers nimmt die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell