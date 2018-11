POL-AA: Weissach im Tal: Radfahrer bei Unfall verletzt

Weissach im Tal: (ots) - Ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw Honda fuhr am Freitag gegen 15.30 Uhr von Sachsenweiler in Richtung Unterdresselhof. Beim Linksabbiegen an einer Einmündung stieß er mit einem entgegengekommenen Radfahrer zusammen. Der 59-jähriger Biker wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen ist gering.

