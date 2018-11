POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Murrhardt: Unfallflucht - parkender PKW beschädigt

Am Freitag zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein VW-Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeug-Lenker beschädigt. Der VW-Golf parkte zu diesem Zeitpunkt auf dem oberen Parkdeck eines Parkhauses in der Fritz-Schweizer-Straße. Der unbekannte Fahrzeug-Lenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.300 Euro. Zeugenhinweise zu dem Unfall nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Rufnummer 07192/5313 entgegen.

Rudersberg: Pkw kam von der Fahrbahn ab

Eine 20-jährige Fiat-Fahrerin befuhr am Freitagmorgen, gegen 6:00 Uhr die L1120 in Richtung Stöckenhof/Winnenden. Bei Straßenglätte kam sie in einer Rechtskurve zum Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam ca. 10 Meter von der Fahrbahn entfernt im Wald zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die L1120 musste kurzzeitig gesperrt werden, damit das Fahrzeug geborgen werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Schorndorf: Verkehrsunfall

An der Kreuzung Schlichtener Straße/Friedhofstraße kam es am Freitag, gegen 9:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jährige BMW-Fahrer befuhr die Friedhofstraße und wollte nach rechts in die Schlichtener Straße einbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 38-jährigen Daimler-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7.000 Euro.

