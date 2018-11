POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brennender Grüncontainer - Unfallgeschädigter gesucht - Sonstiges

Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallgeschädigter gesucht

Am Mittwoch um 07:50 Uhr fuhr eine 18-jährige Lenkerin eines PKW BMW auf der L1066 von Gründelhardt in Richtung Onolzheim. Kurz vor Ortsbeginn Onolzheim fuhr die 18-Jährige auf einen vor ihr verkehrsbedingt stehenden grünen PKW auf. Nach dem Auffahrunfall setzte der Lenker des grünen PKW seine Fahrt fort. Eventuell bemerkte der Fahrer des grünen PKW, bei welchem es sich eventuell um einen VW gehandelt hat, gar nicht, dass der BMW aufgefahren ist. Die Polizei in Crailsheim bittet nun den Fahrer des grünen PKW sich unter der Rufnummer 07951 / 4800 zu melden. Weiterhin werden Zeugen des Unfalls gesucht.

Fichtenau: Brennender Grüncontainer

Auf einem Wertstoffhof in der Alten Poststraße geriet am Freitag gegen 09:15 Uhr ein Container in Brand, in welchem Strauch-und Rasenschnitt gelagert wurden. Durch die Feuerwehr Fichtenau, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort waren, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ein Schaden entstand nicht.

Crailsheim: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 15.10 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lenker eines PKW Hyundai die Straße Im Fliegerhorst in Richtung Ludwig-Erhardt-Straße. An der dortigen Kreuzung übersah er einen vorfahrtsberechtigten PKW Nissan eines 52-Jährigen, welcher auf der Ludwig-Erhardt-Straße in Richtung Roßfeld fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Zwei leicht Verletzte bei Unfall an Kreuzung

Am Freitag um kurz nach 11 Uhr fuhr eine 76-jährige Lenkerin eines PKW Skoda die Allmerspanner Kreuzung in Richtung Landstraße 2218. An der dortigen Kreuzung missachtete die Skoda-Fahrerin eine Stopp-Stelle und fuhr ungebremst auf die Landstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Opel Insignia einer 39-Jährigen, die L2218 von Ilshofen in Richtung Roßfeld fuhr. Die beiden Fahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Eine 42-jährige PKW-Lenkerin, welche die L22018 in Richtung Ilshofen befuhr, konnte rechtzeitig ausweichen und somit einen Zusammenstoß verhindern.

Gaildorf: Paketfahrzeug kollidiert mit Neuwagen

Am Freitag um kurz nach 12 Uhr kollidierte ein Paketfahrzeug auf dem Hof eines Autohauses in der Karlstraße mit einem Mercedes Neuwagen. Der 27-jährige Fahrer des Paketfahrzeugs übersah beim Rangieren den PKW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

