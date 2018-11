POL-AA: Ostalbkreis: Hund und Fuchs bei Unfällen erfasst, Diebstahl von Bargeld und weitere Unfälle

Aalen (ots) - Abtsgmünd: Dobermann von Fahrzeug erfasst und getötet

Kurz nach 19 Uhr am Donnerstagabend büxte ein Dobermann-Rüde seinem 41 Jahre alten Besitzer beim abendlichen Spaziergang aus. Der Hund, der vermutlich von einem Wildtier aufgeschreckt wurde, verlor wohl die Orientierung zu seinem Herrchen und verharrte daher inmitten der Fahrbahn auf der Landesstraße 1080 zwischen Dettenried und Hohenstadt. Dort wurde der in völliger Dunkelheit stehende Hund vom Pkw Mercedes Benz eines 55-Jährigen erfasst. Der Dobermann wurde bei dem Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Aalen: Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren streifte eine 87-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr mit ihrem Pkw Opel einen in der Oberen Wöhrstraße abgestellten Pkw VW Passat, wobei ein Sachschaden von ca. 6000 Euro entstand.

Rainau: Zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Fahrzeuglenker und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße 3320, Höhe der Abzweigung Wagenrain, auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 18-Jährigen auf. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Rosenberg: Unfall bei der Hasenjagd

Wohl derart von seiner triebbedingten Gier nach einem Hasen abgelenkt, den er über die Kreisstraße 3234 jagte, übersah ein Fuchs am Donnerstagabend den vorbeifahrenden Pkw eines 43-Jährigen und prallte gegen die Fahrerseite. Am Fahrzeug entstand bei dem Aufprall ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Der Fuchs blieb offenbar unverletzt; ob der Hase den Abend überlebt hat, ist daher ungewiss.

Bopfingen: Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Pflaumloch ereignete. Ein 54-Jährige wollte gegen 11.30 Uhr mit ihrem Ford von der Heidmühlstraße kommend die B29 überqueren. Dabei übersah sie einen dort fahrenden 53-jährigen VW-Bus-Lenker, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligte wurden vom Rettungsdienst versorgt und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Neuler: Unfall im Einmündungsbereich

Im Kreuzungsbereich Blumenstraße / Rosenstraße übersah eine 21-jährige Seat-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr den von rechts kommenden Pkw Mercedes Benz einer 58-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrerinnen unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro.

Bopfingen: Radfahrer gestürzt

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr befuhr ein 41 Jahre alter Radfahrer den Fuß- und Radweg entlang der B 29 in Fahrtrichtung Trochtelfingen. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes Benz die Bergstraße in Richtung B 29. An der dortigen Einmündung missachtete der Autofahrer die Vorfahrt des Zweiradfahrers, wodurch dieser, um einen Unfall zu vermeiden, stark abbremste. Dabei stürzte er auf dem nassen Radweg zu Boden.

Heubach: Bargeld entwendet

Sechs Männer und eine Frau betraten am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein Restaurant in der Adlerstraße. Während sich fünf Personen in den Gastraum setzten, gingen zwei der Männer in Richtung Toiletten. Zunächst unbemerkt gelangten sie in das Obergeschoss, wo sie aus dem Zimmer eines Mitarbeiters rund 500 Euro Bargeld entwendeten. Die beiden Diebe betraten anschließend das Zimmer eines weiteren Mitarbeiters, wurde dort aber von dessen Anwesenheit überrascht, da der Mann im Bett lag und schlief. Alle sieben Personen verließen daraufhin die Gaststätte und fuhren in einem dunklen Pkw Kombi, an dem kein Licht eingeschaltet war, in Richtung Ortsmitte Heubach davon. Weitere Hinweise auf den Pkw bzw. die Gruppe nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstand. Gegen 15.30 Uhr beschädigte ein 53-Jähriger mit dem Auflieger seines Lkw einen in der Gottfried-Schneider-Straße geparkten Pkw Mercedes Benz.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 21-Jähriger seinen Pkw Peugeot am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 3268 zwischen Schwäbisch Gmünd und Großdeinbach anhalten. Eine 22-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Nissan auf. Bei dem Unfall entstand gegen 14.30 Uhr ein Sachschaden von rund 7500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw gestreift

Mit ihrem Pkw VW streifte eine 22-Jährige am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Oberbettringer Straße abgestellten Pkw Ford, wobei ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand.

