POL-AA: Ostalbkreis: Falsche Polizisten erbeuteten viel Geld - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Ostalbkreis: (ots) - Aalen: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Eine 56-Jährige Frau wurde zwischen Dienstag und Mittwoch um 21.000 Euro betrogen. Sie erhielt am Dienstagmittag, gegen 13:00Uhr einen Anruf von einer angeblichen Beamtin der Kriminalpolizei. Diese teilte mit, dass in einem Rucksack, welcher mit Goldmünzen und Bargeld befüllt war, eine Notiz mit ihrer Adresse gefunden worden sei. Wegen diesem Fund sollte sich in Kürze ein weiterer vermeintlicher Kriminalpolizist telefonisch bei ihr melden. Dieser angebliche Polizist rief wenig später wie angekündigt bei der Frau an und teilte ihr mit, dass ihr Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei, da ein dortiger Bankmitarbeiter ihre Daten an eine Diebesbande weitergegeben hat. Daraufhin hob die Frau 21.000 Euro bei der Bank ab.

Gegen Mitternacht meldete sich die vermeintliche Polizistin zum letzten Mal und forderte die Frau auf, einige Seriennummern, ihres abgehobenen Geldes vorzulesen. Nachdem die Frau dies tat, meinte die "Polizistin", dass es sich hierbei um Falschgeld handeln würde und eine Abholung des "Falschgeldes" durch einen "Kollegen" erfolgen wird. Zudem sicherte sie der Frau eine Rückgabe von "Echtgeld" zu.

Noch in der Nacht händigte das Opfer das von der Bank abgehobene Geld den Betrügern aus.

Tipps der Polizei:

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Die echte Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Vermögenswerte bitten. - Seien Sie bei derartigen Vorfällen misstrauisch und rufen sie die echte Polizeiunter der Telefonnummer 110 an. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten und legen Sie das Telefon einfach auf.

Abtsgmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Hauptstraße prallte eine 22-jährige Peugeot-Fahererin am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr gegen einen geparkten Pkw Suzuki und verursachte einen Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Essingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagmorgen verursachte ein 68-jähriger Lkw-Lenker gegen 7.50 Uhr einen Auffahrunfall, als er auf der Daimlerstraße in Fahrtrichtung Essingen fahrend zu spät bemerkt hatte, dass die vor ihm fahrende 58-jährige Audi-Lenkerin verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links in die Benzstraße einzubiegen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 40.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstagvormittag ein 30-jähriger VW-Lenker, als er gegen 9.10 Uhr von der Autobahnausfahrt der BAB 7 kommend auf die L 1060 einfahren wollte und dabei zu spät bemerkte, dass die vorausfahrende 39-jährige Seat-Lenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Über die Schadenshöhe liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Heubach-Buch: Versuchter Diebstahl aus Pkw

Von einem Unbekannten wurde am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr ein unverschlossener Pkw geöffnet und durchsucht, der im Hofraum vor einem Wohnhaus in der Kocherstraße abgestellt war. Als er dabei von der Bewohnerin überrascht wurde flüchtete er zu Fuß in Richtung Remsstraße, ohne etwas zu entwenden. Möglicherweise derselbe Täter hatte sich an diesem Abend an einem benachbarten Wohnhaus in der Kocherstraße zu schaffen gemacht, ohne jedoch Schaden zu hinterlassen. Personenbeschreibung des Tatverdächtigen: Ca. 170-175 cm groß, schlank und war mit einer hellen Kapuzenjacke bekleidet. Hinweise auf den geflüchteten Mann nimmt die Polizei in Heubach unter Tel. 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Weggeworfene Zigarettenkippe?

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 8.20 Uhr im 2. OG eines Parkhauses in der Ackergasse zu einer starken Rauchentwicklung. Diese war vermutlich verursacht worden, nachdem ein Unbekannter eine glimmende Zigarettenkippe in einen Abflussschacht warf, die den dortigen Dreck sowie weitere Zigarettenkippen entzündete. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit 3 Fahrzeugen im Einsatz war, löschte den Kleinbrand.

Lorch: Sachbeschädigung an Kiosk

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurden am Kiosk einer Schule in der Straße Auf dem Schäfersfeld zwei Doppelglasfenster mit zwei Wackersteinen eingeworfen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Gegen geparkten Pkw gefahren

Am Donnerstagvormittag bog ein 24-jähriger Fahrzeuglenker gegen 11 Uhr von der Hintere Schmiedgasse in die Hospitalgasse ein und streifte dabei einen im Einmündungsbereich rechtswidrig am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Mögglingen: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ein 36-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstagmorgen gegen 10:15 Uhr die B29 von Aalen in Richtung Stuttgart. Im Bausstellenbereich kurz vor Mögglingen überholte dieser in einem unübersichtlichen und scharfen Kurvenbereich mehrere Fahrzeuge, die hinter einem LKW fuhren. Als sich der Audi-Fahrer auf Höhe des LKW befand, bog dieser zeitgleich nach links in die Baustelle ein, weshalb es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 47.000 Euro.

Zur Klärung der Unfalldetails bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Insbesondere die beiden Autofahrer, die zum Unfallzeitpunkt hinter dem Lkw gefahren sind, sollten sich hierzu melden. Es handelte sich konkret um einen Fahrer eines Fiat 500 und einen Fahrer eines Mercedes CLK. Eingehende Hinweise werden von dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegengenommen.

