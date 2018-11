POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Einbruch - defekte Ampel - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 50-jährige Autofahrerin bei einem Unfall zu, der sich am Mittwoch gegen 15.20 Uhr ereignete. Die Frau hielt in der Eisenbahnstraße vor der Einmündung Bahnhofstraße an der Ampel bei rot an, als eine 43-jährige nachfolgende Autofahrerin die Gefahrensituation nicht erkannte. Die Opel-Fahrerin krachte daraufhin ins Heck des stehenden Pkw Mitsubishi und verursachte hierbei einen Sachschaden, der auf 4500 Euro geschätzt wird.

Winnenden: Auffahrunfall

Eine 35-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Mittwochabend kurz nach 18 Uhr die L 1140 in Richtung Winnenden und wollte nach links in Richtung Berglen-Lehnenberg abbiegen. Hierzu musste sie dem Gegenverkehr Vorrang einräumen und anhalten. Die nachfolgende 20-jährige Ford-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem stehenden Pkw der 35-Jährigen auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall

Unachtsam war am Mittwoch eine 19-jährige Smart-Lenkerin unterwegs. Sie befuhr gegen 17.30 Uhr die Neustädter Hauptstraße und erkannte zu spät das Halten des vorausfahrenden Verkehrs. Sie fuhr auf ein Motorrad auf und schob diese noch auf den davor stehenden Pkw eines 58-jährigen Ford-Fahrers. Der 59-jährige Motorradfahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Zwischen Dienstagmorgen 10:00 Uhr und Mittwochnachmittag 15:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus im Heimgartenweg eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt, indem sie ein Fenster aufhebelten. Bei dem Einbruch wurden Schmuck und zwei Schreckschusswaffen entwendet. Es wird vermutet, dass die Diebe bei ihrem Vorhaben gestört wurden, weshalb es möglicherweise Zeugen zum Vorfall geben könnte. Hinweise über verdächte Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Tel.: 07151/ 82149 entgegen.

Backnang: Unfall durch nicht angezogene Handbremse

Ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro entstand am Mittwochmittag gegen 13:15 Uhr in dem Berliner Ring. Eine 42-Jährige VW-Lenkerin zog nach dem Parken vermutlich die Handbremse ihres Fahrzeuges nicht richtig an, weshalb sich der VW selbstständig machte und den Berg hinunter rollte. Schließlich kam er auf der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Mauer zum Stehen. Der VW-Pkw musste mittels eines Krans geborgen werde.

Backnang: Verkehrsunfall

Eine 66-Jährige BMW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12:00 Uhr die Straße vom Industriegebiet Lerchenäcker in Fahrtrichtung B14. An der Einmündung zur B14 wartete sie einer Ampel auf grün. Da diese vermutlich defekt war und nach 10 Minuten noch immer rot zeigte, beschloss die 66-Jährige nach links in die B14 einzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersieht sie jedoch die von Schwäbisch Hall kommende Ford-Fahrerin. Trotz einer Vollbremsung seitens der Ford-Fahrerin kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3000 Euro.

Plüderhausen: Feuerwehreinsatz

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache, brach am Mittwoch gegen 11:30 Uhr in der Straße am Spittelberg ein Feuer an einem zum Wohnhaus angebautem Holzschuppen aus. Die Feuerwehr, welche mit insgesamt 15 Kräften und 2 Löschfahrzeugen von der Abteilung Plüderhausen ausrückte, konnte den Brand schnell löschen, sodass sich dieser nicht auf das Wohnhaus ausbreiten konnte. Die Polizei prüft noch, ob das Feuer von der im Schuppen gelagerten Asche verursacht wurde.

