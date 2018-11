POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Versuchter Einbruch in Schule - Beim Einparken gegen Baum geprallt

Aalen (ots) - Langenburg: Versuchter Einbruch in Schule

Am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht versucht wurde ein Fenster an der Grundschule in der Friedensstraße aufzuhebeln. An dem Fenster entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

Schwäbisch Hall: Beim Einparken gegen Baum geprallt

Am Mittwoch um 11:40 Uhr wollte eine 80-jährige Lenkerin eines PKW Toyota im Komberger Weg in ein Parkfeld einfahren. Hierbei verwechselte sie vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal, so dass sie vorwärts frontal gegen einen dortigen Baum fuhr. Die Toyota-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. An ihrem PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Crailsheim: Wohnungseinbruch

In der Zeit von Dienstagmorgen 08:30 Uhr und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr wurde in ein Wohnhaus im Oettinger Weg eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt, indem er ein Fenster aufbrach und es anschließend entriegelte. Im Haus wurden im Wohn- und im Schlafzimmer sämtliche Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen, Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

