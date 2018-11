POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Teure Rohrreinigung - BMW mit auffälliger Fahrweise - Unfallzeugen gesucht - Mann eskaliert am Kundenschalter - Sonstiges

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: PKW touchiert Leitplanken

Vermutlich aufgrund Reifglätte prallte am Mittwoch um 05:00 Uhr ein PKW Hyundai in die Leitplanken auf der Kreisstraße 2576 im Bereich der Grundbachbrücke. Der 29-jährige Fahrer befuhr die K2576 von Schwäbisch Hall in Richtung BAB 6. Auf der Brücke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortigen Schutzplanken. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 3500 Euro.

Schrozberg: Wildunfall

Mit einem Fuchs kollidierte am Dienstag um 20:45 Uhr ein 23-jähriger Volvo-Fahrer. Der 23-jährige befuhr die L1026 von Schrozberg in Richtung Reupoldsrot, als kurz nach der Abzweigung nach Krailshausen ein Fuchs auf die Fahrbahn sprang. Der verletzte Fuchs konnte nach dem Unfall in den Wald flüchten. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Crailsheim: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag um 12 Uhr konnte ein 38-jähriger Mann beobachten, wie ein bislang unbekannter Mann ein schwarz-grau-rotes Fahrrad der Marke Cube Aim Disc vor dem Wohnhaus in der Bruno-Vogelmann-Straße entwendete. Bei dem Dieb handelte es sich um einen etwa 30-35 jährigen Mann, der etwa 175-180 cm groß war. Er trug eine schwarze Bomberjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe. Zudem hatte der Dieb angeblich einen markanten Ziegen- bzw. Kinnbart. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise auf das entwendete Rad bzw. auf den Dieb geben? Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Mann eskaliert am Kundenschalter

Am Dienstag um 15.10 Uhr stand ein 42-jähriger Mann an einem Kassenschalter einer Firma in der Ludwig-Erhardt-Straße und begann ein Streitgespräch mit einer Angestellten. Während dem Gespräch wurde der 42-Jährige äußerst aggressiv und griff die Angestellte verbal an. Daraufhin mischte sich ein 36-jähriger Kunde ein und wollte die Situation beruhigen. Unvermittelt schlug der 42-Jährige dem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verpasste diesem zudem einen Kopfstoß. Hierdurch wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Wenig später erschien der 42-Jährige selbstständig beim Polizeirevier Crailsheim. Auch hier wurde der Mann während des Gesprächs aggressiv, schrie lautstark herum und griff eine Beamtin verbal an.

Crailsheim: Spiegelsteifer - Zeugen gesucht

Am Dienstag um 6:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lenker eines Audi A3 die K2641 von Jagstheim in Richtung Onolzheim. Im dortigen Bereich kam es zu einem Streifvorgang mit einem entgegenkommenden Mercedes, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro entstand. Zur Klärung der Unfallursache werden Zeugen des Unfalls gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Ilshofen: Auffälliger Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht

Am Dienstag um 17:25 Uhr wurde dem Polizeirevier Schwäbisch Hall ein dunkler BMW mit Schwäbisch Haller Kennzeichen gemeldet, welcher in sehr auffälliger Fahrweise fuhr. Das Fahrzeug, welches mehrmals über den Mittelstreifen sowie nach rechts in den Grünstreifen kam und hierbei mehrere Baken und Pfosten streifte, befuhr zunächst die L1040 von der Anschlussstelle Kirchberg kommend und bog dann nach rechts auf die Landstraße 2218 in Richtung Ilshofen ab. In Ilshofen fuhr der BMW vermutlich über die Haller Straße in die Steinbrunnenstraße und von dort über die Bahnhofstraße auf der L1042 in Richtung Eckartshausen. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht nun Zeugen, welche den BMW auf dieser Stecke beobachtet haben bzw. die eventuell von diesem gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Revier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Wolpertshausen: PKW erfasst Reh

Am Dienstag um 14:50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lenker eines PKW BMW die Landstraße 2218 von Cröffelbach in Richtung Bühlerzimmern. Etwa 100 Meter vor einer dortigen Haarnadelkurve kollidierte das Fahrzeug mit einem Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Reh wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Rosengarten: Teure Rohrreinigung

Am Sonntag gegen 19 Uhr verständigte ein Hausbesitzer über eine 0800-Telefonnummer eine Rohreinigungsfirma um den verstopften Hauptabfluss reinigen zu lassen, nachdem die Toilette überlief. Nach der Reinigung des Kanalsystems wurde von dem Monteur eine Rechnung über 3151 Euro ausgestellt, welche vor Ort sofort mittels EC-Karte bezahlt werden musste. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche und rät lokale Anbieter zu kontaktieren. Bezahlen sie nur nach Rechnungstellung und prüfen sie die Rechnung in Ruhe! Eine seriöse Firma hat keinen Grund eine Sofortzahlung zu verlangen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und rufen Sie im Zweifel die Polizei!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell