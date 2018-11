POL-AA: Ostalbkreis: bei Diebstahl ertappt, ausgebüxte Kuh und Unfälle

Aalen (ots) - Aalen-Waldhausen: Unfallflucht

Auf der Landesstraße 1080 von Beuren in Richtung Waldhausen streifte am Dienstag gegen 17.40 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw den entgegenkommenden Pkw VW eines 29-Jährigen. Ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet - 9000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Heidenheimer Straße / Dreißentalstraße missachtete eine 24-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Vorfahrt eines 61 Jahre alten Audi-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß ihres Opel Astra mit dem Audi entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro; das Fahrzeug des 61-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neresheim: Vierbeiner hält Zweibeiner in Atem

Am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass sich im Waldgebiet nahe des Schweindorfer Kreuzes eine Kuh aufhalten würde. Wie die daraufhin angestellten Ermittlungen ergaben, war am Wochenende wohl eine ganze Herde Kühe von einem landwirtschaftlichen Gehöft ausgebüxt, so dass der Verdacht nahe lag, dass das Tier zu diesem Gehöft gehört. Der Besitzer des Tieres und auch eine Tierärztin wurden informiert und an das Schweindorfer Kreuz gebeten. Unter tatkräftiger Mithilfe zweier Jagdpächter gelang es nach einem rund dreistündigen Hin und Her durch den Wald, das Tier mit einem Pfeil zu betäuben und auf einen Hänger zu laden.

Aalen: Geparktes Fahrzeug gestreift

Beim Vorbeifahren beschädigte ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr den Pkw BMW eines 63-Jährigen, der am Fahrbahnrand der Hofherrnstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Beim Einparken seines Pkw Mercedes Benz beschädigte ein 86-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen in der Parkpalette abgestellten Pkw Opel Vectra, wobei ein Sachschaden von rund 600 Euro entstand.

Bopfingen-Unterriffingen: Fahrzeuge streiften sich

Auf der Landesstraße 1080 zwischen Unterriffingen und Hohenlohe streiften sich am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr der Kleinbus eines 43-Jährigen und ein Krankentransportwagen, der von einer 18-Jährigen gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen wurden die jeweiligen Außenspiegel beschädigt, wobei ein Schaden von rund 500 Euro entstand.

Bartholomä: Bei Diebstahl ertappt

Zwei 16 und 17 Jahre alte Burschen entwendeten am Dienstag gegen 13.45 Uhr im Sport- und Bildungszentrum Zum Turnerheim eine Geldkassette vom Tresen. Eine Mitarbeiterin bemerkte das Fehlen und verständigte ihren Chef. Dieser sah die beiden in Richtung Wald weglaufen und stellte sie. Die Jugendlichen räumten in der Folge den Diebstahl ein und erwarten nun eine entsprechende Strafanzeige.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Rund 500 Euro Sachschaden hinterließ ein unfallflüchtiger Verursacher am Dienstagnachmittag. Dieser beschädigte zwischen 13.40 Uhr und 13.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Einhornstraße einen dort parkenden hellen VW Polo. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall durch Sekundenschlaf

Eine 58-Jährige befuhr am Dienstag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Peugeot die L1160 in Richtung Degenfeld. Dabei kam sie wohl aufgrund eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Ihr Pkw musste in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zurückgerollt-Unfall

Eine 62-Jährige war am Dienstag kurz unaufmerksam, sodass sie mit ihrem Opel am Kalten Markt ein Stück rückwärts rollte. Hierbei stieß sie gegen einen dahinter stehenden Hyundai, der von einer 29-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand gegen 16 Uhr Sachschaden von rund 2000 Euro.

