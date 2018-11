POL-AA: Landkreis Schwäbsich Hall: Parkenden PKW beschädigt und geflüchtet - Unfall beim Überholen - PKW prallt gegen Baum

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Ein geparkter VW Golf, welcher am Montag zwischen 13:30 Uhr und 19:00 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamtes geparkt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Unfall beim Überholen auf der Autobahn

Am Dienstagmorgen überholte ein 55-jähriger Lenker eines PKW Skoda auf der BAB 6, zwischen den Anschlussstellen Ilshofen-Wolpertshausen und Kirchberg, einen vorausfahrenden LKW. Während des Überholvorgangs geriet der Skoda plötzlich in den Grünstreifen und streifte anschließend noch die Mittelleitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW prallt gegen Baum

Am Dienstag um 05:15 Uhr befuhr eine 60-jährige VW Passat-Lenkerin die Kreisstraße 2669 von Wielandsweiler in Richtung Bibersfeld. Am Beginn einer Linkskurve kam das Fahrzeug, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem im Abhang stehenden Baum. Die Dame wurde hierbei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

