POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennender Holzstapel - Wohnungseinbruch- Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Abbiegeunfall

Ein 71-jähriger Fahrer eines VW Touran wollte am Montag gegen 19 Uhr auf der L 1198 von Rommelshausen kommend nach links zur B 14 in Richtung Waiblingen abbiegen. Dabei übersah er eine 54-jährige entgegengekommene BMW-Fahrerin, welche in Richtung Rommelshausen fuhr. Die beiden Autos krachten zusammen und prallten noch gegen einen Pkw Ford Kuga, der an der dortigen Einmündung wartete. Die 54-jährige Autofahrerin wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren beschädigte in der Schorndorfer Straße ein Autofahrer einen geparkten Pkw Audi. Dabei entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Polizei Fellbach hat zwischenzeitlich die Ermittlungen nach dem geflüchteten Unfallverursacher übernommen. Wer Hinweise zum Geflüchteten oder zum Unfallgeschehen machen kann, das sich am letzten Samstag zwischen 16 und 19 Uhr ereignete, sollte sich bitte unter Tel. 0711/57720 melden.

Schorndorf: Beim Auffahrunfall verletzt

Eine 31-jährige BMW Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr die Nicolaus-Otto-Straße und fuhr infolge Unachtsamkeit bei der Einmündung Benzstraße auf den Wagen eines 58-jährigen Corsa-Fahrers auf. Bei dem Aufprall wurde im Opel der 58-Jährige als auch eine 55-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der Fremdschaden beläuft sich ca. 3000 Euro.

Schorndorf: Handbremse vergessen

Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer parkte am Montag gegen 9.30 Uhr in Gmünder Straße ohne den Wagen ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Der Mercedes machte sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Fiesta. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Leutenbach: Brennender Holzstapel

Die örtliche Feuerwehr musste am Montagabend gegen 21.30 Uhr wegen eines brennenden Holzstapel zu einem Löscheinsatz ausrücken. Parallel zur L 1127 zwischen Leutenbach und Weiler zum Stein stand beim Eintreffen der 28 Einsatzkräfte ca. ein Teil einer ca. 10 Raummeter großen Scheitholzstapels in Flammen. Dieser konnte alsbald gelöscht werden. Der Schaden wurde auf ca. 500 Euro beziffert. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Hinweise die zur Tataufklärung beitragen könnten, wird von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegengenommen.

Schwaikheim: Wohnungseinbruch

In der Straße Sonnenmeiler wurde am Montag in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18.45 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher drangen über ein aufgebrochenes Fenster ins Gebäude ein und durchsuchten dieses. Hierbei wurde nach ersten Feststellungen auch eine Uhr entwendet. Anwohner oder Passanten, denen am Montag Wahrnehmungen machten, die in Tatzusammenhang stehen könnten, sollten sich bitte bei der Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 melden.

Winnenden: Unfallflucht

Ein unkekannter Lkw-Fahrer wurde am Montag gegen 14.20 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Straße Ob dem Stäffele beim Rückkwärtsrangieren gegen einen geparkten Pkw Corsa prallte. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 5000 Euro beziffert. Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen nach dem Geflüchteten dauern an.

Weinstadt: Unfall am Kreisverkehr

Eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Montag gegen 10 Uhr von der Schorndorfer Straße kommend in den Kreisverkehr zur Großheppacher Straße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der im Kreisverkehr fahrenden 29-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Waiblingen: Flucht nach versuchtem Überholmanöver

Ein Mercedes-Lenker befuhr am Montagabend gegen 21:10 Uhr die Westumfahrung in Richtung L1193 und scherte auf die Gegenfahrbahn aus, um den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Hierbei kam dem Mercedes-Lenker ein Peugeot entgegen, dessen 26-jähriger Fahrer aufgrund des Ausscherens eine Vollbremsung einleiten musste, um den Zusammenstoß zu verhindern. Die eingeleitete Vollbremsung wurde von dem hinterherfahrenden Jeep-Lenker zu spät bemerkt, sodass er dem Peugeot-Fahrer auffuhr. Dabei wurde die Beifahrerin in dem Jeep leicht verletzt.

Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 40000 geschätzt. Der Mercedes-Fahrer, der den Unfall durch seinen Überholversuch provozierte, fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Polizei Waiblingen hat hierzu die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Unfallzeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Mercedes-Fahrer geben können, sich unter Tel.: 07151 9500 zu melden.

Spiegelberg: Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin fuhr Dienstagnacht gegen 00:30 Uhr die K1819 von Vorderbüchelberg in Richtung Spiegelberg. Bei nicht angepasste Geschwindigkeit kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 18-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Weissach im Tal: Von Straße abgekommen

Ein 18-jähriger Fahranfänger kam am Montagabend gegen 20:00 Uhr mit seinem Pkw Seat in der Sachsenweiler Straße nach links von der Straße ab. Hierbei überschlug sich sein Auto. Er hatte Glück und blieb unverletzt. Der Schaden an seinem Auto wurde auf 8000 Euro beziffert.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 45-jähriger Fahrer eines Transportes der Marke Renault wollte am Montagmorgen gegen 7:00 Uhr von der B14 auf die L 1115 in Fahrtrichtung Aspach fahren. Er bemerkte zu spät wie ein vorrausfahrender LKW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste, sodass er dem Lkw von hinten auffuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell