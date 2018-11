POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Medikamenten, Unfälle, randalierender Sohn

Aalen (ots) - Oberkochen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den eine 54-Jährige am Montagabend verursachte. Gegen 19.45 Uhr parkte sie ihren Pkw Ford Fiesta im Enzianweg rückwärts aus. Dabei beschädigte sie einen VW Golf, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand abgestellt war.

Aalen-Oberalfingen: Leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 2000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 20.40 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste eine 47-Jährige ihren Pkw Skoda auf der B 29 Höhe Oberalfingen anhalten. Der 39 Jahre alte Fahrer eines Pkw VW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, wobei die 47-Jährige leicht verletzt wurde.

Essingen: 4000 Euro Sachschaden

Kurz nach 7.30 Uhr am Montagmorgen kam es auf der Daimlerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand. Beim Abbiegen in die Bahnhofstraße beschädigte ein 49-Jähriger mit seinem Lkw den Pkw VW Passat eines ebenfalls 49-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen-Unterkochen: Aufgefahren

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Ebnater Steige ereignete, entstand am Montagmorgen ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Kurz vor 7.30 Uhr fuhr eine 50-Jährige mit ihrem Pkw BMW auf den vor ihr fahrenden Pkw Opel Corsa eines 49-Jährigen auf. Nach dem Unfall war das Fahrzeug des Verursachers nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bopfingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt überstand ein 43-Jähriger am Montagabend einen von ihm verursachten Verkehrsunfall. Kurz vor 23 Uhr kam er auf der K 3316 bei Bopfingen-Dorfen mit seinem VW Touran nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr den Grünstreifen, streifte einen Baum und prallte danach gegen einen weiteren Baum, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 12.000 Euro entstand.

Bopfingen: Auffahrunfall

Verkehrsbedingt musste ein 39-Jähriger seinen Pkw Audi am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr auf der Neuen Nördlinger Straße anhalten. Ein 26-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Ford auf. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Rund 1200 Euro Sachschaden verursachte ein 18-Jähriger am Montagnachmittag, als er gegen 14.30 Uhr beim Ausparken seines Pkw Mercedes Benz in der Peutingerstraße den links von ihm geparkten Pkw Ford eines ebenfalls 18-Jährigen beschädigte.

Bopfingen: Fahrzeug gestreift

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmittag gegen 13 Uhr ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Mit ihrem VW Sharan streifte eine 34-Jährige beim Vorbeifahren einen VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand des Kernerwegs abgestellt war.

Ellwangen: Parkrempler

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Haller Straße beschädigte ein 79-Jähriger am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr mit seinem Pkw Hyundai den hinter ihm stehenden Pkw Audi eines 21-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Leichtverletzte

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 1159 zwischen Wißgoldingen und Rechberg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Eigenen Angaben zufolge musste ein 54-Jähriger gegen 2.20 Uhr mit seinem Pkw VW Caddy einem die Fahrbahn querenden Tier ausweichen. Dabei kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dort kippte der Pkw nach links und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch seine 38 Jahre alte Beifahrerin konnten sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Um auslaufende Betriebsstoffe zu binden, rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit 4 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dessen Schadenshöhe noch nicht beziffert werden kann.

Mutlangen: Medikamente entwendet

Ein 25-Jähriger steht in dringendem Verdacht, am Montagabend gegen 18.30 Uhr Medikamente entwendet zu haben. Eine Krankenschwester beobachtete den Mann, wie er von einem Verbandswagen im Stauferklinikum Arzneimittel nahm. Sie stellte ihn zur Rede und versuchte, die von ihm mitgeführte Plastiktüte abzunehmen. Es folgte ein Gezerre, wobei der 25-Jährige versuchte, die 22-Jährige mit der Faust zu schlagen. Anschließend flüchtete er. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen - 1500 Euro Schaden

Auf der Lorcher Straße übersah eine 23-Jährige am Montagabend gegen 18 Uhr den Pkw Opel eines 19-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Pkw Skoda. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug übersehen

Kurz vor 17.30 Uhr am Montagabend parkte ein 42-Jähriger seinen Pkw VW Touran in der Schwabenstraße rückwärts aus. Dabei übersah er den dort geparkten Pkw Ford eines 54-Jährigen und streifte ihn, wobei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Eine 50-Jährige verursachte am Montagnachmittag gegen 17 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als sie mit ihrem Pkw Smart auf der B 29 Auffahrt Hussenhofen, auf den verkehrsbedingt anhaltenden Pkw VW Golf einer 52-Jährigen auffuhr.

Schwäbisch Gmünd: 11.000 Euro Schaden

Aufgrund des stockenden Verkehrs auf der Remsstraße musste ein 54-Jähriger seinen Pkw Mercedes Benz am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr anhalten. Dies erkannte eine 22-Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Renault Clio auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 11.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Zu weit links gefahren

Beim Abbiegen vom Glasmacherweg in die Willi-Schenk-Straße fuhr eine 35-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem Pkw BMW zu weit links, wodurch sie den Pkw Opel eines 77-Jährigen beschädigte. Bei dem Unfall entstand gegen 14.45 Uhr ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 23-Jähriger löste Polizeieinsatz aus

Nachdem ein 23-Jähriger am Montagmittag gegen 14 Uhr offenbar in der elterlichen Wohnung im Wohngebiet Kiesäcker randaliert hatte, riefen diese die Polizei zu Hilfe, ehe sie aus dem Haus flüchteten. Da der Sohn als sehr aggressiv beschrieben worden war, rückten mehrere Streifenfahrzeuge, darunter auch eine Streife der Polizeihundeführerstaffel aus. Nachdem der 23-Jährige aus dem Haus gekommen war, wurden bei der Durchsuchung seines Zimmers mehrere Messer, Softair-Waffen und Schlagringe aufgefunden. Die Gegenstände wurden von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers sichergestellt. Eine waffenrechtliche Bewertung steht noch aus. Dem 23-Jährigen, der sich später wieder beruhigt hatte, wurde der Beseitigungsgewahrsam angedroht, sollte es zu weiteren Zwischenfällen kommen.

