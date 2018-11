POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Grabschmuck entwendet - Gebäudefassade beim Brand beschädigt - Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Schwaikheim: Grabschmuck entwendet

In den zurückliegenden Wochen wurde wiederholt Blumen und Grabschmuck entwendet, die auf dem Schwaikheimer Friedhof vor einer Urnen-Stele abgelegt waren. Der Sachschaden beläuft sich neben dem ideellen Wert auf ca. 100 Euro. Bislang liegen der örtlichen Polizei zwei Strafanzeigen vor. Sollten sich weitere ähnliche Vorfälle ereignet haben, bittet die Polizei um eine Benachrichtigung. Auch Hinweise zur Tataufklärung werden von der Polizei Schwaikheim unter Tel. 969030 erbeten.

Murrhardt: Unbekannter Randalierer

Ein Unbekannter Randalierer beschädigte in dem Zeitraum vom Donnerstag (08.11.2018) bis Montag (19.11.2018) auf einem Gartengrundstück im Obermühlenweg einen Holzzaun, eine kleine Holzbrücke die zu dem Gartengrundstück führt und warf Stühle in die Murr. Zudem wurde an der Holzbrücke zwischen Murrhardt und Murrhardt-Alm ein Handlauf aus Holz beschädigt und ein Lampenschirm einer Straßenlaterne zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten Murrhardt, Tel.: 07192/5313.

Schorndorf: Unfallflucht durch abkommenden Pkw

Ein Autofahrer kam auf der L 1225 zwischen Wangen und Unterberken mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in ein Waldgrundstück. Dabei wurden ca. 10 Meter Maschendrahtzaunes sowie drei Bäume beschädigt.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2000 Euro. Der Unfall hatte sich im Zeitraum von 28. Oktober bis 16.11.2018 ereignet.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montagmorgen befuhr sowohl ein 57 jährige Audi-Fahrer als auch ein 63-jährige Lkw-Fahrer nebeneinander die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart. Beim Fahrstreifenwechsel am Tunnelausgang streiften sich die beiden Fahrzeuge. Hierebei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4500 Euro. Weil derzeit die Details zur Unfallursache unklar sind, bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Unfallflucht

Die 35-jährige Pkw-Fahrerin stelle am Montagvormittag gegen 10:00 Uhr ihren Audi A2 in der Tiefgarage am Rathaus ab. Als sie nach ca. 30 Minuten wiederkam, war die rechte Fahrzeugseite demoliert. Ein Autofahrer war vermutlich beim Ein- oder Ausparkten gegen die Wagen der 35-Jährigen gefahren und hat hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht. Hinweise zum Unfall und dem geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden, Tel.: 07195 6940, entgegen.

Backnang: Außenfassade beim Brand beschädigt

In Waldrems in der Neckarstraße brannte am Sonntagabend an einem Wohnhaus der Balkon. Die Feuerwehr war gegen 22 Uhr zum Löscheinsatz ausgerückt und konnte durch ihre rasche Intervention Schlimmeres vermeiden. Das Feuer beschädigte ein Balkongeländer, eine Dachverschalung als auch die Gebäudefassade. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 10000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

