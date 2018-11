POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Einbruch, Unfälle und Täterermittlung

Aalen (ots) - Gaildorf: Diebstahl auf Baustelle

Auf der Baustelle Naturstromspeicher an der B 298 wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen die Fensterscheibe eines Baucontainers eingeschlagen und anschließend aus dem Innenraum ein Steuergerät zur Höhenkontrolle Modell Trimble CB460 im Wert von ca. 15.000 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden am Container beläuft sich auf ca. 300 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter Telefon 07971/95090 entgegen.

Oberrot: Einbruch in Firma

Durch ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite gelangte ein Dieb zwischen Samstagabend und Montagmorgen in das Gebäudeinnere einer Firma in der Straße Am Sportplatz. Hier durchsuchte er die Räumlichkeiten, öffnete zahlreiche Schränke und Schubladen und entwendete 2 Tablets der Marke Samsung A5 sowie eine Stereo-Anlage und eine PC-Festplatte. Hinwiese nimmt auch hier der Polizeiposten Gaildorf unter Telefon 07971/95090 entgegen.

Oberrot: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagmorgen ein 30-jähriger Ford-Lenker, auf der Eugen-Klenk-Straße, als er gegen 7 Uhr auf den Daewoo einer 19-Jährigen auffuhr, die nach rechts in einen Parkplatz abbiegen wollte. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

Einen Schaden von ca. 2000 Euro verursachte eine 23-jährige Hyundai-Lenkerin, als sie am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr ihr Fahrzeug in der Williy-Brandt-Allee vorwärts einparkte und einen Opel Astra beschädigte.

Mainhardt: Fingerspuren entlarven Randalierer

In der Nacht zum 18.07.2016 wurden in Mainhardt-Ammertsweiler sowie in Bubenorbis, Michelfeld und Großerlach mehrere Vorgärten verwüstet und Gartenschmuck zerstört. Nun, über zwei Jahre später, konnten anhand damals gesicherter Fingerspuren zwei Tatverdächtige für diese Taten ermittelt werden. Ein inzwischen 19-jähriger junger Mann und sein 21-jähriger Freund sind dringend tatverdächtig, insgesamt neun Sachbeschädigungen begangen zu haben. Nach Angaben des 19-Jährigen fuhr er zusammen mit seinem Freund - aus einer Alkohollaune heraus - in jener Nacht wahllos durch die Gegend und hatten Gegenstände im Wert von einigen hundert Euro zerstört.

