POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Polizist beleidigt - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach-Schmiden: In Kindergarten eingebrochen

In der Talstraße wurde in der Nacht zum Montag eingebrochen. Ein Zeuge bemerkte gegen 2 Uhr Geräusche im Bereich des Kindergartens und alarmierte die Polizei. Zudem erkannte er noch eine dunkel gekleidete Person, die zu Fuß in Richtung des angrenzenden Schulgeländes flüchtete. Der Täter war zuvor über ein aufgebrochenes Fenster in den Kindergarten eingestiegen. Ob er dort Wertgegenstände erbeutete, ist bislang noch nicht klar. Weitere Hinweise zum Tatgeschehen und auf den geflüchteten Unbekannten nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Fellbach: Wohnungseinbruch

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Sonntag zwischen 11 Uhr und 22 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen sind. Die Täter waren auf den Balkon gestiegen, um von dort die Terrassentür gewaltsam zu öffnen und einzusteigen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass zumindest aufgefundenes Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet wurden. Wer am Sonntag entsprechende Wahrnehmungen machte, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, sollte sich bitte bei der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 melden.

Leutenbach: Autofahrerin unter Drogeneinwirkung

Die Weiterfahrt einer 21-jährigen Golf-Fahrerin musste von der Polizei am Sonntag gegen 23 Uhr untersagt werden. Die junge Frau wurde in der Winnender Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei ergab sich ein konkreter Verdacht einer Drogenbeeinflussung, der sich auch durch entsprechende Tests erhärtete. Die Polizisten veranlassten eine Blutuntersuchung.

Winnenden-Baach: Brennender Heuballen

Die örtliche Feuerwehr rückte am Sonntag gegen 13 Uhr zu einem Löscheinsatz aus, nachdem im Bereich der Mädlesteinstraße auf einer Weide ein Heuballen Feuer gefangen hatte. Um ein Ausbreitung des Feuers zu vermeiden, musste der Heuballen zum Ablöschen zerlegt werden. Es ist davon auszugehen, dass das Feuer zumindest fahrlässig verursacht wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weinstadt: Motorradfahrer gestürzt

Mit leichten Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Sturz am Sonntagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jähriger befuhr mit seiner Yamaha gegen 16.45 Uhr die K1865 von Schnait in Richtung Manolzweiler. Hierbei rutschte ihm beim Bremsvorgang vor einer Kurve das Hinterrad weg, sodass er stürzte. An seiner nicht mehr fahrbereiten Maschine entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Remshalden: Auffahrunfall

Rund 25.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Samstagnachmittag in der Schorndorfer Straße ereignete. Eine 21-Jährige fuhr gegen 13 Uhr aus Unachtsamkeit mit ihrem Mercedes auf das Piaggio-Zweirad eines 52-Jährigen auf. Dieser wurde noch auf einen davor fahrenden Ford eines 79-Jährigen aufgeschoben. Das Zweirad musste in der Folge abgeschleppt werden.

Kernen: Polizisten beleidigt

Ein angetrunkener 59-Jähriger pöbelte am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr Kunden in einer Tankstelle in der Karlstraße an. Zudem nahm er Bier aus der Auslage und öffnete dieses, ohne zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizisten erteilten dem Störenfried einen Platzverweis und begleiteten den Mann nachdraußen. Hier weigerte er sich beharrlich, die Örtlichkeit zu verlassen, ballte die Fäuste und beleidigte die Ordnungshüter. Er musste schließlich zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen werden und die Nacht über beim Polizeirevier verbringen. Neben der anfallenden Kostenrechnung erwarten ihn zudem entsprechende Strafanzeigen wegen Beleidigung und des nichtbezahlen des Bieres.

Weinstadt: Aufgefahren

8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall, der sich am Sonntag gegen 15.30 Uhr an der Kreuzung der L1198/L1199 ereignete. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer erkannte dabei zu spät, dass ein vor ihm fahrender 56-Jähriger mit seinem Mercedes an der Ampel anhielt und fuhr auf.

Sulzbach an der Murr : Verkehrsunfall mit Radfahrer

Ein 52- jähriger Radfahrer bog am Sonntag gegen 12:10 Uhr trotz roter Ampel von der Heilbronner Straße in die Backnanger Straße ein und kollidierte hierbei mit einer 18-jährigen Ford-Fahrerin. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Gesamtschaden beim Unfall beläuft sich auf ca. 3300 Euro.

Auenwald: Unfallflucht

Ein unbekannter Pkw-Lenker beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag einen Pkw-Peugot, der auf einem Pkw-Stellplatz in der Unterbrüdener Straße parkte und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder auf das geflüchtete Auto machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 48-jähriger BMW-Lenker befuhr am Sonntag gegen 17:20 Uhr die Höhenstraße in Richtung Oeffingen. Bei der Einmündung zur Freibergstraße erkannte er zu spät, wie eine vorrausfahrende 36- jährige Mercedes Fahrerin zum Abbiegen abbremste. Er krachte auf das Fahrzeugheck des Mercedes und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Die beiden Insassen blieben unverletzt.

