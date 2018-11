POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl - PKW überschlägt sich mehrfach - Unfälle

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

Beim vorwärts Einparken beschädigte am Sonntag um 11 Uhr eine 23-jährige Hyundai-Fahrerin einen daneben stehenden Opel Astra. Bei dem Unfall, der sich in der Willy-Brandt-Allee ereignete, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Rot am See: Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte am Sonntag um 23:30 Uhr ein 59-jähriger Fiat-Fahrer auf der Bundesstraße 290 zwischen Rot am See und Blaufelden. Das Tier wurde dabei tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW kollidiert mit Leitplanke

Am Samstag um 12 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines Opel Vivaro die BAB 6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall kam das Fahrzeug aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Leitplanken. Am Fahrzeug entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Von einem Sattelzug, welcher von Freitag auf Samstag auf dem Kochertalparkplatz in Fahrtrichtung Mannheim geparkt war, wurden insgesamt etwa 400 Liter Dieselkraftsoff entwendet. Während der Fahrer in seiner Kabine schlief, wurde das Tankschloss aufgebrochen und der Kraftstoff entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 07904 / 94260 entgegen.

Crailsheim: PKW überschlägt sich mehrfach

Am Samstag um kurz nach 10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lenker eines PKW Seat-Leon die Alte Dorfstraße in Richtung Friedhofstraße. An der Kreuzung zur Gaildorfer Straße übersah der Seat-Lenker einen PKW Renault Kangoo einer 63-Jährigen, die von links aus Richtung Frankenhardt heranfuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Kangoo so getroffen, dass er sich mehrfach überschlug und auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

